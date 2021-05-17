Израиль убил более 200 мирных жителей Палестины

Происшествия

Более 200 палестинцев погибли и свыше 6,5 тысяч получили ранения различной степени тяжести в ходе обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

По словам посла Палестины в Москве Абделя Хафиза Нофаля, погибли 218 человек и белее 6.5 тысяч ранены в результате израильских авиаударов. Он отметил, что подавляющее число жертв – это мирные палестинцы, среди которых 58 детей, пишет «РИА Новости».

На фоне обострения палестино-израильского конфликта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Турецкий лидер заявил о необходимости преподать Израилю «сильный и сдерживающий урок».