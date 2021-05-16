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Политика
Реджеп Эрдоган призвал исламский мир проучить Израиль
16 мая, 2021 20:31
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Pignatelli/EUC/Globallookpress
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости преподать Израилю «сильный и сдерживающий урок».
На фоне обострения палестино-израильского конфликта, турецкий лидер созвонился со своим иранским коллегой Хасаном Роухани.
«Я отметил, что необходимо единство исламского мира в этом вопросе», — приводит слова Эрдогана РБК.
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