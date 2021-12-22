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Происшествия
Избившие олимпийского чемпиона приехали из Читы
22 декабря, 2021 12:23
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В ГУ МВД России по Москве рассказали, кто избил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Ими оказались студенты из Читы.
Избившие - учащиеся юридических факультетов московских вузов. Оба 2003 года рождения, говорится на сайте МВД.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Напавшие на Соловьева задержаны.
Сообщение о конфликте в центре Москвы поступило в полицию накануне. Наряд прибыл спустя четыре минуты.
Говорилось, что хулиганы избили и отпинали Соловьева после того, как он заступился за девушку - призера чемпионатов мира по керлингу Анну Сидорову.
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