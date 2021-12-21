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Происшествия
В Москве приезжие отпинали ногами заступившегося за девушку олимпийского чемпиона
21 декабря, 2021 18:15
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Москве новая драка приезжих с местными. На этот раз досталось олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Дмитрию Соловьеву - юноша заступился перед грубиянами за свою девушку.
Инцидент произошел ночью. По данным Readovka, трое приезжих пристали к двукратной чемпионке Европы по керлингу Анне Сидоровой. За девушку заступился Соловьев.
Его избили и отпинали ногами - спортсмена доставили в Боткинскую больницу. У Соловьева сотрясение мозга и тяжелые травмы.
Девушка успела вызвать полицию. Троих драчунов задержали на месте.
Ранее сообщалось, что приезжие напали на женщину-контролера в московском автобусе.
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