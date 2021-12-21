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Происшествия
Губернатор Кемеровской области попал в ДТП в день встречи с семьями погибших на «Листвяжной»
21 декабря, 2021 09:18
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Служебный автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попал в ДТП. Глава региона направлялся на встречу с семьями погибших горняков с шахты «Листвяжная».
Авария произошла на трассе Кемерово-Новокузнецк. Цивилев ехал в Прокопьевск.
В 09:00 (05:00 по Москве) в районе поселка Карагайла его машина столкнулся с грузовиком. В ДТП участвовало пять машин.
Массовая авария обошлась без жертв. Губернатор не пострадал, пишет Telegram-канал «Подъем». Остальным оказана помощь на месте.
Ранее сообщалось, что настоящий владелец шахты «Листвяжная» - экс-депутат Госдумы Владимир Гридин - сбежал из России в Монако. Он уехал после ноябрьской аварии на шахте, когда погиб 51 человек.
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