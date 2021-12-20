Настоящий владелец шахты «Листвяжная» сбежал из России в Монако
Информированный источник сообщил о бегстве настоящего владельца шахты «Листвяжная» в Монако. Речь идет о бывшем депутате Госдумы Владимире Гридине.
Он уехал из России после ноябрьского происшествия на шахте, когда погиб 51 человек. Дозвониться до Гридина не удалось, сообщили «Известия».
Следователи до сих пор не определили всех бенефициаров экспорта угла с кемеровской шахты. Предположительно, Гридин был крупнейшим владельцем. С бизнесом мог быть связан его сын Андрей.
Шахтеры рассказали об особняке бизнесмена рядом с «Листвяжной» - депутата довольно часто видели там. Один из шахтеров сообщил, что в 2016 году к Гридину обращались в связи с условиями работы и нарушениями техники безопасности.
«Он приехал, обещал всё решить. Как видите, ни к чему это не привело», - подчеркнул собеседник.
В настоящее время по делу об аварии на шахте в Кузбассе арестованы 9 человек. Среди них официальный владелец шахты - бизнесмен Михаил Федяев.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин захотел лично поговорить с родственниками погибших.