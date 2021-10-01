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Происшествия
Группа посольств Беларуси в разных странах оказала «заминирована»
1 октября, 2021 18:00
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Youtube / Информационное агентство БелТА
В течение 1 октября ряд посольств республики Беларусь в других странах получил угрозы о минировании. Об этом сообщил МИД республики. Также поступали угрозы о минировании общественных зданий на территории самой Беларуси.
На данный момент известно, что посольство республики в Вене было обследовано полицией, угроза минирования не подтвердилась. Аналогичная ситуация произошла в диппредставительстве республики в Бишкеке и других городах разных стран, передаёт «ТАСС».
Ранее поступали угрозы о том, что заминированы оказались десятки учебных заведений, отели и другие здания на территории Беларуси.
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