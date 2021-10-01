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Происшествия
В Беларуси идёт массовая эвакуация из общественных зданий
1 октября, 2021 15:57
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Youtube Брестский госуниверситет
В Беларуси проходит эвакуация из вузов, школ, отелей и других общественных зданий из-за поступивших угроз о минировании.
По данным милиции Минска, сообщения о минировании в учреждения поступили по электронной почте. В письмах сообщалось, что в зданиях заложены бомбы. Сотрудники правоохранительных служб проводят проверку угроз.
«Напомним, ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились», - отметили в милиции.
По данным Zerkalo.io, было эвакуировано более десятка вузов, среди них БГУ, БГЭУ ГГАУ в Гродно, ВГАВМ и ВГУ в Витебске и другие. Также известно об угрозах в адрес десятка школ и колледжей, отеля Marriott, Дома прессы и Falcon Club Arena.
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