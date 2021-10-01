«Эксперимент»: в Башкирии двое мужчин пошли «проверять» школы и колледжи с охолощенным АК-47
В городе Ишимбай в Башкирии двое мужчин решили провести эксперимент с автоматом в образовательных учреждениях республики. Таким образом они захотели выяснить, насколько школы, университеты и колледжи готовы встретить на своем пути вооруженных людей после трагедий в Перми и Казани.
Мужчины, представившись как Айдар и Руслан, сняли на видео обращение. Один из них достал из коробки с красным бантом автомат и сразу же обратился к спецслужбам с пояснением, что держит в руках всего лишь макет АК-47, «ничего личного», - добавил он, заявив о намерении устроить «проверку». Позже в Сети появился полноценный сюжет «эксперимента». Ролик длится чуть больше семи минут. На нем видно, как мужчины беспрепятственно проходят практически во все учреждения с большой коробкой, внутри которой охолощенное оружие.
«Вот вы всё сами увидели. После громких терактов уровень безопасности в городе Ишимбай - ноль», - заключили мужчины на видео, опубликованном в Telegram-канале «Новости. Уфа Башкортостан».
История тут же привлекла внимание сотрудников правоохранительных органов. Силовики ищут экспериментаторов для дачи объяснений.
Ранее сообщалось о 18-летнем парне, который 1 октября пришел к школе с ружьем.