Двое взрослых и ребенок утонули в Анапе. Еще троих спасатели ищут
В Анапе самый опасный из всех видов прибрежных течений – тягун – унес жизни трех человек, среди них 13-летний ребенок. Об этом сообщили экстренные службы курортного города России.
Известно, что происшествие случилось в селе Витязево на пляже Ибица. По предварительным данным, школьник побежал купаться в море, однако в какой-то момент его начало уносить течение. Заметив неладное, мужчины – отец ребенка и его товарищ – бросились на помощь, однако тягун «атаковал» и их. Тонущих пытались вызволить из воды еще трое мужчин, но им тоже не удалось побороть стихию. В настоящее время спасатели продолжают их искать.
На место инцидента отправились сотрудники регионального СК, прокуратура начала проверку, передает ТАСС.
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