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Происшествия
Дела о поочередных смертях солдат-срочников в свердловской воинской части засекретили
13 октября, 2021 15:40
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Источник в правоохранительных органах сообщил, что уголовные дела о смерти двух солдат в свердловской воинской части №93401 засекретили. Военнослужащие погибли 28 и 29 сентября, друг за другом.
По данным собеседника Lenta.ru, на материалы поставили гриф «секретно». Расследование продолжается.
Напомним, 28 сентября в свердловской воинской части нашли мертвым солдата Ивана Катлинских. По официальной версии, он отклонился от маршрута во время учений и потерялся в лесу. Смерть - результат несчастного случая. Его нашли обгоревшим под опорой ЛЭП.
Вторая смерть произошла 29 сентября. Погибший - 19-летний повар. Источник в военных кругах сообщил подробности второй смерти.
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