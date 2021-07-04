Число жертв крушения самолета ВВС Филиппин достигло 29. Большинство - совсем молодые военные
Не менее 29 человек погибли при крушении самолета Военно-воздушных сил Филиппин на острове Холо в провинции Сулу. Ранее было известно о 17 погибших.
Всего на борту транспортного самолета C-130 Hercules находилось 92 человека. По информации агентства Associated Press, спасти к данному моменту удалось не менее 50 человек, включая обоих пилотов. Работы по спасению людей продолжаются.
Также известно, что помимо жертв авиакатастрофы, пострадали четверо жителей деревни, в которой разбился самолет.
Многие из находившихся на борту едва закончили военную подготовку. Они были направлены на остров для борьбы с терроризмом в регионе. Рядом с местом, где произошло крушение, правительственные войска ведут бои со сторонниками «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).