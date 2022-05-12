Число пострадавших в результате обстрела села в Белгородской области увеличилось. Заявление губернатора
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 12 мая подробнее рассказал об обстреле села Солохи, где, по его данным, накануне пострадали несколько человек, один человек погиб.
В четверг он уточнил, что число раненых увеличилось до семи, также добавил - «поздно ночью привези еще одного пострадавшего». Медики оказывают им необходимую помощь. Глава региона пообещал помочь семьям деньгами.
На месте происшествия с раннего утра находятся заместители Гладкова - Константин Полежаев и Владимир Базаров, они оценили масштабы повреждения зданий. Так, в результате обстрела в населенном пункте пострадали 17 домовладений и 6 автомобилей.
«Выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. В кратчайшие сроки все восстановим. Средства есть, подрядчик найден», - пояснил Гладков в своем Telegram-канале, добавив в заключение, что к ремонтным работам специалисты приступят завтра.
Напомним, ранее сообщалось, что обстрел был произведен со стороны Украины.