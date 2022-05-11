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Происшествия
Белгородский губернатор заявил об обстрелах области – есть погибшие
11 мая, 2022 22:09
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тг-канал Белгород №1
Губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков заявил, что село Солохи было обстреляно. Есть погибший, еще несколько человек пострадали. Чиновник утверждает, что обстрел был произведён со стороны Украины, в Минобороны РФ эту информацию пока не подтвердили.
Согласно сообщениям Гладкова, снаряд частично разрушил жилой дом, возникло задымление из-за загоревшегося камыша.
Одного из пострадавших отправили в больницу, по дороге он скончался, утверждает глава региона.
«По подтверждённой информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и 3 раненых, им оказывается вся необходимая помощь», - заявил губернатор.
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