Число погибших и пострадавших из-за суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло
От суррогатного алкоголя в Оренбургской области, по последним данным, пострадали 64 человека, 32 из них умерли. Об этом сообщили в правительстве региона.
Как сообщается, число поступивших в больницы с отравлением от суррогатного алкоголя возросло до 64, 32 из них умерли, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что всего пострадало 54 человека. Однако число летальных исходов увеличивается среди тех, кто был доставлен в больницы и находился в тяжелом состоянии.
В результате следственных действий была установлена причастность к массовому отравлению новых фигурантов. В настоящее время следователями задержаны девять подозреваемых. Из них четыре человека заключены под стражу.
На складах в Орске найдены бочки со спиртосодержащей жидкостью. Из некоторых точек продаж изъяли бутылки с суррогатным алкоголем, в них был обнаружен метанол.
Первые сообщения о массовом отравлении в Оренбургской области появились 7 октября. Анализы у пострадавших и умерших показали наличие чистого метанола, концентрация которого в ряде случаев в 3–5 раз превышала смертельную для человеческого организма дозу.
Число погибших из-за суррогатного алкоголя под Оренбургом продолжает увеличиваться.