Череда трагедий никак не заканчивается в Казани

Происшествия

В столице Татарстана не прекращается череда трагедий. Стало известно о суициде учащегося казанской гимназии.

17-летний школьник свел счеты с жизнью 19 мая. Он учился в гимназии № 20.

О суициде написал Telegram-канал Mash Iptash. Подростка характеризуют как тихого и спокойного - при этом он практически ни с кем не общался, даже с семьей.

11 мая в Казани бывший выпускник гимназии № 175 Ильназ Галявиев пришел в школу и открыл стрельбу. Погибли 9 человек, 24 пострадали. После атаки стало известно о суициде студента, который учился том же колледже, что стрелок. Мать погибшего рассказала, что Галявиев на допросе говорил то же самое, что ее сын.