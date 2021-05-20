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Происшествия
Череда трагедий никак не заканчивается в Казани
20 мая, 2021 13:57
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vk.com/gymnasia7_kzn/globallookpress
В столице Татарстана не прекращается череда трагедий. Стало известно о суициде учащегося казанской гимназии.
17-летний школьник свел счеты с жизнью 19 мая. Он учился в гимназии № 20.
О суициде написал Telegram-канал Mash Iptash. Подростка характеризуют как тихого и спокойного - при этом он практически ни с кем не общался, даже с семьей.
11 мая в Казани бывший выпускник гимназии № 175 Ильназ Галявиев пришел в школу и открыл стрельбу. Погибли 9 человек, 24 пострадали. После атаки стало известно о суициде студента, который учился том же колледже, что стрелок. Мать погибшего рассказала, что Галявиев на допросе говорил то же самое, что ее сын.
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