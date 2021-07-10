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Происшествия
Челябинский губернатор почти предстал перед Владимиром Путиным из-за пожара
10 июля, 2021 13:53
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Kremlin Pool/Global Look Press
Губернатор Челябинской области отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации с пожарами в регионе.
Как заявил Алексей Текслер, из находящегося в зоне поражения детского лагеря эвакуировано около сотни маленьких отдыхающих. Путин уже распорядился отправить потревоженных детей восстанавливаться на Черном море.
По данным РИА «Новости», Текслеру также поручено продумать вопрос восстановления пострадавшего от огня жилья.
Напомним, пожар в Челябинской области продолжает разрастаться. Он увеличил свою площадь уже втрое всего за ночь.
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