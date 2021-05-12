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Происшествия
Большинству пострадавших в казанской школе детей сделали операции
12 мая, 2021 03:03
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vk.com/region_kazan116
Пострадавшим при стрельбе в казанской школе детям, которые находятся не в реанимации, провели операции.
Как заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, они отошли от наркоза, сообщает РИА «Новости».
Ранее Кузнецовой, которая находится в Центральной детской клинической больнице Казани, удалось поговорить с врачами о состоянии особо тяжелых детей, которые находятся в реанимации. Решение об их перевозке в Москву будет зависеть «от тех решений, которые будут приняты позже»
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