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Происшествия
«Был под капельницей»: как сейчас чувствует себя фигурист Дмитрий Соловьев после избиения приезжими
22 декабря, 2021 14:12
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Lev Ilyin/Global Look Press
Стало известно о самочувствии избитого приезжими олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Накануне его отпинали ногами в Москве.
После инцидента спортсмен «был под капельницей». Об этом сообщила его представитель Елена Болотова. Соловьев «просто лежал весь день», ему запретили пользоваться телефоном.
Кроме полученных травм, у него ничего не выявлено. Представитель фигуриста ждет точное заключение врачей, сообщает телеканал «360».
Напомним, Дмитрия Соловьева избили после того, как он заступился за девушку. Конфликт произошел в центре Москвы. Установлено, что избивавшие - студенты московских вузов, которые приехали учиться из Читы.
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