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Происшествия
Белорусское посольство в Литве атаковали
27 мая, 2021 11:40
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Pixabay
Посольство Беларуси в Литве атаковали. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.
Здание белорусского посольства закидали бутылками с краской. Также на территории диппредставительства были обнаружены три черно-белые полоски с прикрепленными гайками. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на полицию балтийской республики.
Литва категорически отказалась от российской вакцины «Спутник V».
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