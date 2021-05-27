Белорусское посольство в Литве атаковали

Происшествия

Посольство Беларуси в Литве атаковали. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

Здание белорусского посольства закидали бутылками с краской. Также на территории диппредставительства были обнаружены три черно-белые полоски с прикрепленными гайками. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на полицию балтийской республики.

Литва категорически отказалась от российской вакцины «Спутник V».