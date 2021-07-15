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Происшествия
Атомную электростанцию остановили на фоне стихийного бедствия
15 июля, 2021 19:29
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Youtube / danielp990
В Бельгии, которая пострадала из-за сильных дождей и потопа, остановили один из реакторов атомной электростанции (АЭС) «Доэль». Об этом сообщило Федеральное агентство ядерного контроля (AFCN).
В агентстве сообщили, что на реакторе «Доэль 2» была обнаружена возможная утечка водорода. О такой потенциальной опасности говорит то, что в генераторе выявлено повышение расхода водорода.
Руководство АЭС отметило, что ситуация на станции находится под контролем, передаёт РИА «Новости».
Отметим, внештатная ситуация на Бельгийской АЭС возникла на фоне стихийного бедствия, о котором стало известно ранее. Страна оказалась затоплена из-за сильных дождей, которые шли на протяжении нескольких дней. Из-за возникшего потопа погибло не менее шести человек.
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