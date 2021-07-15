«Я потрясена катастрофой»: Меркель отреагировала на бедствие в Европе
За последние несколько дней в Бельгии и Германии погибло 48 человек из-за сильных наводнений. Об этом сообщили европейские издания.
В Германии жертвами стихии стали 42 человека. В Бельгии, по данным европейских СМИ, из-за потопа погибло 6 человек. В результате выхода из берегов реки, оказались разрушены несколько домовладений.
В связи со случившимся, канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к пострадавшим и выразила слова поддержки.
«Я потрясена катастрофой, которую пришлось пережить людям в районах, пострадавших от наводнения, — сказала канцлер. — Мои мысли - с семьями погибших и пропавших без вести».
Также она выразила слова благодарности сотрудникам экстренных служб, передаёт «Интерфакс».
Напомним, за последние несколько дней в Германии прошли обильные и продолжительные ливни, которые обернулись наводнением в ряде немецких регионов. В отдельных субъектах страны объявлено чрезвычайное положение.
Ранее стало известно, что дождями затопило московский аэропорт Шереметьево.