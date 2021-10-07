Взлетевший до статусных объектов в Сочи тренер Дмитрия Медведева арестован на два месяца
Суд арестовал на два месяца Дмитрия Новикова - владельца компании «Росинжиниринг», который был тренером экс-президента Дмитрия Медведева по слалому. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере - предпринимателю грозит до 10 лет тюрьмы.
Решение об аресте вынес Басманный районный суд Москвы. Ходатайство о заключении под стражу было направлено следствием.
В итоге Новиков арестован как минимум до 5 декабря. Об этом пишет Первое антикоррупционное СМИ* (признано иноагентом).
Обвиняемым по делу проходит также гендиректор компании «Северо-Запад инжиниринг» Максим Горелов.
СЗИ обещало провести реконструкцию оборудования системы водоснабжения во Всеволожском районе Ленинградской области. Компания заработала 800 млн рублей - взяла деньги, но обязательства не выполнила.
Ранее сообщалось, что Новикова отправили в СИЗО. Его называли тренером и «протеже» Медведева. Якобы после того, как он учил политика слалому, бизнес пошел в гору. Новиков возводил статусные объекты в Сочи, например, горнолыжный курорт в Красной поляне.