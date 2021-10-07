Учивший Дмитрия Медведева кататься на горных лыжах спортсмен отправлен в СИЗО
ФСБ задержала Дмитрия Новикова - владельца компании «Росинжиниринг». Публике он известен как бывший тренер экс-президента России Дмитрия Медведева - он давал уроки по скоростному спуску с гор на лыжах.
Причина задержания не раскрывается. 6 октября в Новикову зашли с обыском.
Известно, что против него открыто дело о мошенничестве на более чем 50 млн рублей. Об этом пишет издание 47news.ru.
Новиков отправлен в СИЗО. Официальных комментариев нет.
Дмитрий Новиков - бывший спортсмен, он выступал в составе сборной СССР. В 2008 году он учил Медведева слалому - благодаря урокам политик быстро освоил езду, а через месяц стал президентом.
С того времени начались деловые успехи Новикова. Бизнес пошел в гору, а выручка выросла в 20 раз. Его компания занималась строительством промышленных и спортивных объектов. Он строил горнолыжные курорты. Компания Новикова создала статусные объекты в Сочи, в частности, отель для «Газпрома» в премиальной Красной поляне.