Арестован третий спрыгнувший с высотки в Москве парашютист
Прыжок с парашютом с высотки на Ленинском проспекте в Москве на газон окончился для парашютистов арестами. Сегодня арестовали третьего бейсджампера Ханова на 11 суток. Такое наказание назначил гагаринский суд Москвы.
Ханову вменяют административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).
Товарищи Ханова были также задержаны, на них были составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве. В минувшую пятницу Гагаринский суд Москвы арестовал их на 11 суток.
На прошлой неделе пять человек приехали на закрытый подземный паркинг дома на Ленинском проспекте. После чего они поднялись на 48-й этаж и спрыгнули оттуда с парашютами. После приземления на газон группа парашютистов скрылась. Полиция разыскивает оставшихся двух участников акции.
Ранее сотрудники полиции задержали четырёх руферов, которые вкарабкались в День города на звезду главного здания МГУ.