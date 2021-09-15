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Забравшихся на звезду главного здания МГУ хулиганов задержали
15 сентября, 2021 00:51
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nat-geo.ru
Сотрудники полиции поймали четырёх руферов, которые вкарабкались в День города на звезду главного здания МГУ. Результат веселья - административные протоколы на всех участников акции.
В сообщении ТАСС говорится, что руферы забрались на шпиль, высота которого составляет 26 метров. Один из представителей компании признался, что с друзьями выжидал, когда заснёт сторож. Как только тот заснул, они прокрались в здание учебного заведения, а затем потратили час на подъем на вершину. На шпиле руферы просидели около двух часов.
За такое развлечение им грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.
Ранее в МГУ обязали студентов всех направлений изучать искусственный интеллект.
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