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Происшествия
12-летний ученик пронес в школу под Пермью отцовскую «Сайгу», пока охранник переодевался
18 октября, 2021 10:22
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RF Investigative Committee/Twitter.com/globallookpress
12-летний ученик Дмитрий Губаев пронес в школу под Пермью отцовскую «Сайгу», спрятав оружие под куртку. Охранник даже не заметил школьника - в этот момент он переодевался.
Мальчик прошел через турникет. Рамок металлоискателя в Сарсинской школе нет. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сотрудники ЧОПа, охраняющие школу, заступают в 8 утра. До этого времени в школе работает сторож - он побежал нажимать тревожную кнопку, услышав стрельбу. После инцидента ЧОП ждет проверка.
Напомним, Губаев зашел в школу с ружьем и открыл стрельбу в классе. Отец мальчика рассказал, что сам возил сына стрелять.
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