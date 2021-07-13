102 выходцев из Средней Азии задержали после драки в Москве
В Москве состоялась массовая драка, участниками и организаторами которой стали мигранты. Правоохранители задержали в результате 102-х человек.
О том, что инцидент должен произойти возле станции метро Кузьминки, местные стражи правопорядка узнали накануне, 12 июля, в районе восьми часов вечера от анонима, позвонившего по номеру «02».
Он пояснил, что его добавили в чат в один из мессенджеров, где обсуждалась информация о предстоящей потасовке, но очень быстро исключили из беседы.
Неизвестный успел сообщить полицейским, что ориентировочно драться будут около 200-400 человек и повесил трубку.
Силовики выехали на место, осмотрели его, но ничего подозрительно не обнаружили.
Ночью драка все же произошла. Сотрудники правоохранительных органов задержали в результате 102 выходцев из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Им грозит штраф до 2,5 тысяч рублей или арест на 15 суток, передаёт РИА Новости.
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