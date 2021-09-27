Зюганов попытался сказать претензии Путину в лицо. Президент ответил в свойственной манере
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поднял тему онлайн-голосования на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Ранее он заявлял: это «такая мухлевка, что трудно передать словами».
Зюганов попытался убедить Путина, что трехдневное и электронное голосование могут разрушить доверие к власти и в конечном счете «снести» политическую систему.
На это Путин заявил, что введение онлайн-голосования продиктовано техническим прогрессом, и предложил «вместе подумать», как его организовать.
Лидер КПРФ попросил президента дать соответствующее поручение своей администрации. Цель этого - исключить любые сомнения в системе электронного голосования.
Главный коммунист отметил, что в Москве возникли претензии к качеству голосования. Путин объяснил, что это произошло, «потому что кому-то не понравился результат», пишет РБК.
Ранее Зюганов пообещал высказать Путину в лицо критику по онлайн-голосованию. Лидер КПРФ надеялся, что «власть не пойдет на такого рода кампанию» на думских выборах.