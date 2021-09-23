«Я думал, что власть не пойдет на такого рода кампанию»: Зюганов выскажет Путину в лицо насчет «мухлевки» на выборах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал высказать президенту России Владимиру Путину в лицо критику по онлайн-голосованию. Политик заявил, что не ожидал в этот раз «мухлевки» на выборах - она не нужна ни президенту, ни премьеру, считает главный коммунист.
Зюганов даст критическую оценку практике трехдневного и электронного голосования. Зюганов заметил, что встреча с президентом состоится в ближайшее время.
«Мы выскажем свою точку зрения», - пообещал он.
Зюганов заявил, что на думских выборах была «такая мухлевка, что трудно передать словами».
Он пожаловался: «Я думал, что власть не пойдет в этот раз на такого рода кампанию. Она не нужна ни обществу, ни президенту, ни Мишустину, ни Володину, ни Матвиенко». Его слова приводит «Интерфакс».
Зюганов засомневался в честности результатов онлайн-голосования, так как кандидаты КПРФ лидировали во многих одномандатных округах, но после добавления результатов ДЭГ уступили представителям «Единой России».
Встреча Путина с лидерами партий пройдет 25 сентября. 27 числа президент решит, возьмут ли министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров депутатские мандаты.