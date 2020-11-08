Зять Дональда Трампа предложил признать поражение на выборах

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Зять, а также ближайший помощник действующего главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на президентских выборах.

Кушнер сделал Трампу такое предложение 8 ноября. Как отреагировал на это американский лидер, пока неизвестно. Джаред Кушнер — муж дочери Дональда Трампа Иванки - они входят в число ближайших помощников президента США, сообщает телеканал «360».

Тем временем, объявивший о своей победе на выборах президента США демократ Джо Байден поделился своими многочисленными планами. Первыми в списке на изменение идут указы Трампа.

В частности, планируется вернуть Соединенные Штаты в Парижское соглашение по климату. Также будет пересмотрена политика страны в отношении ВОЗ.