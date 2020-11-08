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В шаге от финиша: Джо Байден поделился грандиозными планами на президентство

Кирилл Савушкин
8 ноября, 2020 10:13
1 мин
Photo
Flickr

Объявивший о своей победе на выборах президента США демократ Джо Байден поделился своими многочисленными планами. Первыми в списке на изменение идут указы Трампа.

В частности, планируется вернуть Соединенные Штаты в Парижское соглашение по климату. Также будет пересмотрена политика страны в отношении ВОЗ.

Помимо этого, Байден, после получения необходимых полномочий, намерен скорректировать иммиграционную политику по целому ряду пунктов, таких как запрет на иммиграцию из ряда мусульманских государств.

Касательно COVID-19 демократ высказал следующий план: «В понедельник я представлю группу ведущих ученых и экспертов, которые будут советниками по переходному периоду, чтобы помочь подготовить проект программы действий на основе плана Байдена и Харрис по COVID-19. Он вступит в силу 20 января 2021 года».

Как сообщает «Интерфакс», Джо Байден уже принимает поздравления и обещает быть президентом для каждого американца, вне зависимости от его политических воозрений.

темы
США
выборы
Джо Байден
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