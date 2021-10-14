Журналистка попыталась выведать у Путина информацию о преемнике и задала запретный вопрос
Президент России Владимир Путин дал интервью американской журналистке Хедли Гэмбл, которая попыталась выведать информацию о преемнике. Глава государства отреагировал на дерзкий вопрос в свойственной манере и заявил, что предпочитает на него не отвечать.
Вопрос журналистки к Путину звучал следующим образом: «Что Вы думаете о Вашем преемнике, Вы действительно хотите быть Президентом, пока Вам не будет 84?»
Президент начал издалека - до следующих выборов «еще достаточно много времени». Разговоры о преемнике, по его мнению, «дестабилизируют ситуацию». Она же должна быть «спокойной» и «стабильной», чтобы органы власти работали «уверенно».
«Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято», - заключил Путин. Интервью приводится на сайте Кремля.
Ранее Путин эмоционально ответил на обвинения, что Россия строила трубопроводы с целью обойти Украину. По его мнению, это «чушь». Путин отрицал, что Россия использует газ как оружие.
До этого немецкое издание писало, что в Германии грядет самая дорогая отопительная зима. В этом отчасти увидели вину Путину - он, считают эксперты, шантажирует Европу, чтобы ЕС как можно быстрее сертифицировал «Северный поток-2».