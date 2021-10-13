«Это чушь»: Владимир Путин эмоционально отреагировал на связанные с газом обвинения
Президент России Владимир Путин на заседании форума «Российская энергетическая неделя» эмоционально отреагировал на обвинения, что РФ строила трубопроводы «Северный поток», «Северный поток-2» и «Турецкий поток» с целью обойти Украину. Глава государства заверил - «это очередная чушь».
Он заявил: страны исходили из того, что это «чисто коммерческий проект». Президент назвал обвинения в том, что это политически мотивированный и экономически невыгодный России проект, «сапогами всмятку».
Путин заявил, что Россия не использует газ в качестве оружия. «Россия вообще не использует никакого оружия, если вы обратили внимание», - сказал президент. Его слова приводит «Интерфакс».
Ранее немецкое издание написало, что «благодаря» Путину, в Германии грядет самая дорогая отопительная зима. Эксперты высказали мнение, что высокие цены на газ в Европе - шантаж, который использует российский президент с целью как можно быстрее получить сертификат на «Северный поток-2».