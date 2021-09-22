«Благодаря» Владимиру Путину в Германии грядет самая дорогая отопительная зима всех времен
В Германии приближается самая дорогая зима всех времен, немцы испытают шок от стоимости отопления. Причина в рекордных ценах на газ. Самая дорогая отопительная зима - отчасти «заслуга» президента России Владимира Путина.
Об этом пишет немецкое издание Bild, которое приводит мнение эксперта Commerzbank по сырью Карстена Фрича и Бенджамина Шмитта из Центра анализа европейской политики.
Первый отметил, что 20 миллионов домохозяйств в Германии отапливаются газом. Семья из четырех человек будет платить за отопление этой зимой на 210 евро больше, чем в 2020-м. Это 1300 евро в годовом выражении.
В сложившейся ситуации, среди прочего, есть вина Путина. По мнению Шмитта, его газовый гигант «Газпром» намеренно «не заполняет европейские системы хранения газа». Цель этого шага - «побудить ЕС быстро сертифицировать «Северный поток-2». Прекращая поставки газа, Путин хочет шантажировать Германию и другие страны, чтобы получить зеленый свет для трубопровода, считает эксперт.
Он обратил внимание на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который сказал, что скорейший запуск проекта компенсирует цены на газ в Европе.
Немецкое правительство отвергает критику и настаивает, что Россия не виновата.
Напомним, спорный газопровод достроен, но до сих пор не сертифицирован. Процесс сертификации может занять до четырех месяцев.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что автором идеи и маршрута газопровода был Путин, но об этом не говорят.