«Про автора никто не говорит»: Володин рассказал о сидящем не в «Газпроме» инициаторе «Северного потока-2»
Несмотря на то, что реализацией проекта «Северный поток-2» занимается «Газпром» с другими странами, автор идеи сидит не там. Инициатора назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который рассказал, как рождался проект.
Спикер нижней палаты парламента написал в Telegram, что «про автора никто не говорит».
Ему известно, что идею и маршрут прокладки «Северного потока-2» предложил президент России Владимир Путин. Он высказал идеи по реализации проекта главе «Газпрома» Алексею Миллеру по пути в аэропорт.
Суть предложений заключалась в том, что газопровод должен быть меньшей протяженности и давать меньше выбросов углекислого газа, чем трубопровод через Украину.
«Северный поток-2» был достроен 10 сентября. Немецкому регулятору переданы документы для сертификации газопровода. Процесс займет до четырех месяцев. Без сертификата запуск проекта возможен, но это повлечет штрафы.