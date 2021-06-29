Жители Киева решили прогнать Владимира Зеленского за «госизмену»
Акция с требованием объявить импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому проходит в Киеве.
В мероприятии перед офисом главы государства участвует несколько сотен человек. Большая часть митингующих представляют партии «Демократическая сокира», «Национальный корпус» (запрещена в России).
Люди выкрикивают лозунги, требуя отставки Зеленского. В руках протестанты держат плакаты с аналогичным содержанием, сообщает ТАСС.
Жители Киева решили отправить президента в отставку после его интервью телеканалу «1+1» - участники акции усмотрели признаки госизмены.
Ранее сообщалось, что Зеленского ждет импичмент после публикации «интересных документов» о гражданстве, сообщил экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный. По его словам, речь идет о «неожиданной информации» об украинском лидере, которую предоставили ему «новые друзья».