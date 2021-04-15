Владимиру Зеленскому предрекли импичмент из-за его гражданства

Политика

Украинского президента Владимира Зеленского ждет импичмент после публикации «интересных документов» о гражданстве, сообщил в Telegram экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный.

По его словам, речь идет о «неожиданной информации» об украинском лидере, которую предоставили ему «новые друзья». «Уверен, что после их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента», — отметил Нескоромный.

Другие подробности не сообщаются.

Ранее Зеленский заявил о том, что ему необходимо обсудить ряд вопросов с лидером РФ Владимиром Путиным. Он просит организовать переговоры со своим коллегой из России.