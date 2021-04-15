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Политика
Владимиру Зеленскому предрекли импичмент из-за его гражданства
15 апреля, 2021 05:55
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Kremlin Pool/Global Look Press
Украинского президента Владимира Зеленского ждет импичмент после публикации «интересных документов» о гражданстве, сообщил в Telegram экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный.
По его словам, речь идет о «неожиданной информации» об украинском лидере, которую предоставили ему «новые друзья». «Уверен, что после их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента», — отметил Нескоромный.
Другие подробности не сообщаются.
Ранее Зеленский заявил о том, что ему необходимо обсудить ряд вопросов с лидером РФ Владимиром Путиным. Он просит организовать переговоры со своим коллегой из России.
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