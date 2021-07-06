Жителей Украины будут прививать новой вакциной от коронавируса
Министерство здравоохранения Украины сообщило о том, что зарегистрирована ещё одна вакцина от коронавируса - Janssen производства Johnson&Johnson (США), одобренная Всемирной организацией здравоохранения, а также США, Великобританией, странами ЕС, Канадой и прочими государствами.
В настоящее время в стране доступны шесть вакцин: произведенный в Индии Covishield, британо-шведский препарат компанией AstraZeneca, китайская вакцина CoronaVac, а также Pfizer и AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.
От применения препарата «Спутник V» российского производства украинские власти отказался по политическим соображениям.
Сегодня на Украине насчитывается более 2 млн человек, которые привились от COVID-19, что менее 5% от всего населения страны, сообщает Telegram-канал «Украина.ру».
Тем временем, российская вакцина нового поколения от коронавируса производства научного центра «Вектор», может получить название AURORA-CoV. Решение о регистрации соответствующего товарного знака принял Роспатент.