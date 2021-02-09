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Жириновский жестко отреагировал на слова Зеленского о «кроликах»

Дмитрий Байков
9 февраля, 2021 15:08
1 мин
Дмитрий Байков
9 февраля, 2021 15:08
1 мин
1
Globallokpress

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о российской вакцине против коронавируса «Спутник V».

Жириновский выразил недоумение высказываниями Зеленского и назвал их глупыми. По его мнению, такие заявления не соответствуют позиции главы государства, который заботится о своих гражданах.

«Тебе, Зеленский, даже пустые ампулы никто не даст. Ты не хочешь эксперимент. А хоронить ты хочешь? Какой президент это?» - заявил российский политик. Жириновский также отметил, что за российской вакциной весь мир выстраивается в очередь, пишет «РИА Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал официального подтверждения о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна более чем на 90 процентов.

Зеленский подтвердил, что российскую вакцину на Украине ждать не стоит. По словам президента, «украинцы не кролики» и на них экспериментировать ненужно.

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политика
Владимир Жириновский
Владимир Зеленский
Спутник V
1 мин
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