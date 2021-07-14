Жириновский раскритиковал «ни черта не понимающих во внешней политике» и вступился за МИД
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал МИД России, организовавший переговоры с представителями террористической организации «Талибан» (*запрещено в РФ). Он считает: ведомство критикуют только те, кто «ни черта не понимает во внешней политике».
Жириновский назвал талибов «реальной политической силой», которая «сумеет подчинить себе всю страну». Лидер либерал-демократов предположил - они будут долго управлять Афганистаном.
«ЛДПР говорила об этом еще четверть века назад», - упомянул политик в своем Telegram-канале.
По его словам, власть талибов поддерживает большинство жителей страны. Россия же должна «признавать то правительство, которое реально находится у власти».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры МИДа с представителями запрещенной террористической организации. Он посчитал, что «контакты необходимы».