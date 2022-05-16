Жест Александра Лукашенко рукой на саммите ОДКБ расшифровали
Раскрыто значение жеста президента Беларуси Александра Лукашенко на саммите ОДКБ в Кремле. Белорусского правителя запечатлели на мероприятии с жестом «рука в жилете».
Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова объяснила, что «рука в жилете — это символ лидера». Она отметила, что в такой позе изображали французского императора Наполеона Бонопарта - она была его любимой.
Остается гадать, сделал ли президент Беларуси этот жест осознанно или случайно.
Расшифровку движения Лукашенко приводит Lenta.ru.
Ранее сообщалось, что белорусский лидер и другие президенты на саммите в Кремле смотрели наверх. На это обратила внимание ведущая Ксения Собчак. В своем Telegram она задалась вопросом: «А что у них наверху? На что они все смотрят?»