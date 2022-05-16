На саммите ОДКБ в Кремле президенты один за другим смотрели наверх
Участники саммита ОДКБ смотрели наверх в ходе встречи в Кремле. Напомним, на 30-летие Договора о коллективной безопасности приехали президенты Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Ведущая Ксения Собчак в своем Telegram написала: «А что у них наверху? На что они все смотрят?»
На приведенных кадрах телеканала «Россия-24» видно, как президент Беларуси Александр Лукашенко поднимает глаза и долго смотрит наверх, пока говорит президент России Владимир Путин. Далее то же самое делает премьер Армении. Рахмон также отводит глаза от участников встречи на что-то другое.
Ранее сообщалось, что Лукашенко начал сегодняшний визит в Россию с поздравления с победой.