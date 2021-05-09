Женщинам с детьми захотели дать три выходных дня в неделю

Политика

В России предложено установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми.

Как заявил член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов, в случае четырехдневной рабочей недели матери будут больше уделять времени «семье, своему ребенку», а также смогут решать «вопросы, которые не решишь в выходные дни».

Сенатор заявил, что предлагаемую инициативу нужно обсудить на заседании трехсторонней комиссии, поскольку она затрагивает трудовое законодательство.

Говоря в целом о возможности перехода всех россиян на четырехдневную рабочую неделю, Леонов заявил, что «хотя прогресс и идет вперед, это вопрос непростой, все нужно просчитать, чтобы граждане не потеряли в зарплате», сообщает РИА «Новости».

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил возможность введения в России четырехдневной рабочей недели.

По словам Медведева, мир движется в направлении четырехдневной рабочей недели.