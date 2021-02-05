Политика

В квартире ветерана Игната Артеменко, обвинившего оппозиционера Алексея Навального в клевете, была вторая судья Бабушкинского суда. На казус обратил внимание обвиняемый - он предположил, что находящиеся рядом с пожилым человеком люди подсказывают ему, что говорить.

Навальный попросил сообщить, что за женщина в розовом сидит перед камерой рядом с ветераном, который участвует в заседании по видеосвязи. Ветеран ответил неразборчиво, но судья сказала за него, что это дочь.

«Кто находится ещё с потерпевшим? Кто еще подсказывает ему?» - спрашивал Навальный.

Вторая судья не пожелала предстать перед камерой. Председательствующая судья заявила, что у нее есть такое право, ссылаясь на тайну на изображение, пишет «Московский комсомолец».

По ее словам, судью пригласили в квартиру, чтобы разъяснить процессуальные права участника заседания.

Сегодня проходит выездное заседание по делу Алексея Навального о клевете в отношении ветерана. Уголовное дело возбудили после того, как летом 2020 года оппозиционер разместил в интернете видео, в котором ветеран поддержал поправки в Конституцию. В ролике были дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и другие. Навальный назвал всех продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.