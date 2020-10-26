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Жена премьера Армении решила взяться за оружие и поехать воевать в Нагорный Карабах

Антон Мельников
26 октября, 2020 21:20
1 мин
Instagram / annahakobyan.official
Instagram / annahakobyan.official

Анна Акопян, супруга армянского премьер-министра Никола Пашиняна, пройдёт военную подготовку, после чего поедет в Нагорный Карабах «защищать границы родины». Об этом она заявила в социальных сетях.

Вместе с ней военную подготовку пройдут еще 12 женщин, которые через несколько дней отправятся в Нагорный Карабах.

«Мы не должны уступать врагу родину и достоинство», — цитирует Акопян Lenta.ru.

Ранее Армения обвинила Азербайджан в попытке наступления в Карабахе.

темы
Армения
Азербайджан
Никол Пашинян
Нагорный Карабах
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