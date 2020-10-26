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Армения обвинила Азербайджан в попытке наступления в Карабахе

Дмитрий Байков
26 октября, 2020 13:49
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фото: Flickr

В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные предприняли новую попытку наступления на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

В военном ведомстве Армении заявили, что Ереван придерживается условий режима прекращения огня. Однако азербайджанские войска пытаются продвинуться на юго-восточном направлении в Нагорном Карабахе, пишет ТАСС.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в случае иностранной агрессии против республики, будут использованы турецкие истребители F-16.

темы
война
политика
Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
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