Армения обвинила Азербайджан в попытке наступления в Карабахе

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В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные предприняли новую попытку наступления на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

В военном ведомстве Армении заявили, что Ереван придерживается условий режима прекращения огня. Однако азербайджанские войска пытаются продвинуться на юго-восточном направлении в Нагорном Карабахе, пишет ТАСС.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в случае иностранной агрессии против республики, будут использованы турецкие истребители F-16.