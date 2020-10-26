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Президент Азербайджана пригрозил использовать истребители ВВС Турции F-16

Дмитрий Байков
26 октября, 2020 12:45
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фото: Wikipedia

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в случае иностранной агрессии против республики, будут использованы турецкие истребители F-16.

Азербайджанский лидер подтвердил, что истребители действительно находятся на территории страны. Как минимум два F-16 ВВС Турции дислоцированы в городе Гянджи.

Истребители прибыли для совместных азербайджано-турецких учений и с тех пор остались на территории Азербайджана. Сейчас они не принимают участия в боевых действиях, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

В случае, если власти Азербайджана обратятся к Турции за помощью, республика направит войска в Нагорный Карабах. Об этом заявил ранее турецкий вице-президент Фуат Октай.

темы
Турция
война
политика
Азербайджан
истребители
Нагорный Карабах
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