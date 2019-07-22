Зеленский и Рада: «Шапито must go on»
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Фото: Facebook Владимира Зеленского

Фото: Facebook Владимира Зеленского

Семь главных вопросов по итогам парламентских выборов на Украине

Пока в России политика ушла в летнюю спячку, на Украине политические страсти кипят как никогда. В минувшее воскресенье в стране – вы не поверите! – вновь прошли выборы. Голосуй-не голосуй, всё равно получишь то же самое, гласит одна русская пословица. Это в полной мере применимо и к Украине, с одной лишь разницей, что за выборами у соседей следить по-своему весело. «Русская Планета» разбиралась, чем обернутся очередные украинские выборы – как для украинцев, так и для нас с вами.

Вообще-то, парламентские выборы на Украине по плану должны были состояться лишь осенью. Если запамятовали – напоминаем: после президентских выборов весной этого года трон главы государства достался Владимиру Зеленскому.  Но с прежней Радой он не сработался бы: слишком велико было влияние на парламент его политических соперников. Он повелел назначить новые, досрочные выборы, которые и состоялись 21 июля – даже несмотря на попытку оппонентов сорвать саму возможность их проведения. 

Кто прошёл в Раду?

Согласно данным Центризбиркома Украины, на момент написания статьи обработано около 70,49% голосов. В итоге в парламент проходят следующие партии:

  1. «Слуга Народа» -  42,68%. Партия, носящая название популярного сериала (по слухам, ставшего самой эффектной предвыборной кампании на всём постсоветском пространстве), в котором Владимир Зеленский сыграл главную роль простого школьного учителя, ставшего президентом Украины. Состоит из коллег Зеленского по актёрскому цеху и КВН, а также из людей Игоря Коломойского.
  2. Оппозиционная платформа «За Жизнь» - 13,04%. Возглавляет её считающийся пророссийским Юрий Бойко. Также среди лидеров платформы – Виктор Медведчук, которого называют кумом Путина.
  3. «Европейская солидарность» - 8,41%. Наш старый знакомый Пётр Порошенко, вопреки наветам, из власти уходить не собирается. Вот и отвоевал себе примерно 27 мест в парламенте.
  4. «Батькивщина» - 8,03%. Какие выборы, да без Юлии Тимошенко? Её партия также проходит в парламент и может рассчитывать на 25 кресел.
  5. «Голос» - 6,17%. Партию можно назвать собратом «Слуги народа» - возглавляет её не системный политик, а коллега Зеленского по творческому цеху, музыкант Святослав Вакарчук, лидер рок-группы «Океан Эльзы».

Зачем Зеленскому коалиция?

Скорее всего, партии «Слуга народа» достанутся 247 мест в Раде. А значит, Зеленскому нет нужды вступать в коалицию с кем-то из соперников, чтобы сформировать парламентское большинство. И это по-своему уникальная ситуация: такого за всю историю постсоветской Украины не было ни разу.

Впрочем, если Зеленскому всё же не хватит мест в Раде для формирования правительства, то он может создать коалицию с «Голосом» Вакарчука.

Почему с ним, а не с кем-то ещё? Возможно, потому, что Зеленский делает ставку на полное обновление политического расклада в стране. Ему не с руки создавать коалицию со старожилами украинской политики: с Порошенко-то понятно, а вот Тимошенко могут припомнить старые контакты с Путиным. Вакарчук же ближе Зеленскому, не только как творческая личность, но и потому, что его партию называют клоном партии «Слуга народа», только в западноукраинском исполнении.

Кроме того, Владимир Зеленский имеет в советниках неглупых людей. И они, видимо, подсказали президенту, что всю полноту власти необходимо с кем-нибудь, да разделить. Если что-то пойдёт не так – а на Украине постоянно что-то идёт не так – то можно будет, как минимум, разделить и ответственность за бардак в стране.

Фото: 112.ua

А второе место у пророссийских кандидатов – это перемога или зрада?

С одной стороны, 13,04% - лучше, чем 9,43% в 2014 году. Однако факт остаётся фактом: после Майдана на Украине нет политической силы, которая была бы в состоянии эффективно отстаивать интересы русскоговорящего населения. Сразу несколько партий уже заявили, что ни при каких условиях не образуют коалицию с платформой «За жизнь» - как раз по причине ее «пророссийскости».

Мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, представляющими не украинские интересы, а интересы страны-оккупанта

- заявили в штабе «Голоса».

Так что, скорее всего, пророссийской платформе уготовано место в лучшем случае на галёрке, ради галочки – вот мол, посмотрите, оппозиция допущена в Раду. А то, что она не может ни на что повлиять – уже не наши проблемы.

Покинет ли русофобия стены украинского парламента?

Если вспомнить предыдущие постмайданные выборы, то в глаза бросается отсутствие радикалов всех мастей. Сошли с политического небосклона Олег Ляшко и Семён Семенченко, не видать Яценюка и Турчинова, однако радоваться не стоит.

Во-первых, русофобия в условиях современной Украины стала, что называется, «мастхевом». Во-вторых, тот же Святослав Вакарчук частенько любит помянуть «агрессора» и даже как-то предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией.

На смену нацикам в вышиванках, навроде «Правого сектора» (запрещённого в РФ как террористическая организация) пришли лощёные, по-европейски выглядящие молодые люди в стильных костюмах из команды олигарха Игоря Коломойского. Но русофобская повестка вряд ли в ближайшее время сойдёт на нет – просто будет не такой радикальной.

Фото: Facebook партии Слуга Народа

Помирится ли новая Рада с Россией и Донбассом?

Ой, ну это вряд ли. Начнём с того, что Россию к парламентским выборам на Украине вообще не допустили: ни в качестве официальных наблюдателей, ни даже в составах наблюдательских групп от таких организаций, как ОБСЕ и ПАСЕ. Да и ранее в штабе «Слуги народа» уже заявляли, что главным мерилом по формированию будущих коалиций будет признание России в качестве «страны-агрессора», и никак иначе.

Вопросы войны так и вовсе находятся вне компетенции президента Украины. Да, Зеленский обещал, что одной из важнейших задач его команды станет, помимо борьбы с коррупцией, прекращение войны в Донбассе. Однако именно с этих двух вещей кормится украинский олигархат. Так что выборы в Верховную Раду Украины – не более, чем ширма, а центры принятия решений останутся теми же, что и раньше: олигархи да заокеанские советники из Вашингтона. А им война ещё понадобится.

И, наконец, уйдёт ли Порошенко?

С прискорбием констатируем: Пётр Порошенко – по-прежнему системный украинский политик, в его руках до сих пор есть властные рычаги. Будет весьма интересно, с кем образует коалицию его партия, и как будут складываться отношения с Зеленским и со «Слугой народа».

Превратится ли он в мужскую версию вечной Юлии Тимошенко – другой вопрос. Скорее всего, денег на реализацию своих властных амбиций у Порошенко предостаточно. Но вполне возможно, что на него заведут уголовное дело – за то, что он, будучи президентом, не приложил достаточных усилий для расследования событий на Майдане. Таким образом, Порошенко может стать вторым президентом на Украине, которого вознамерятся судить за события далёкого 2014-го года. Правда, в отличие от Януковича, Ростов-на-Дону Порошенко точно не примет.

Как бы там ни было, наблюдение за политическими событиями у соседей было и остаётся одной из самых любимых забав россиян. Шапито под названием «Украина» обещает немало сюрпризов в ближайшем будущем – жаль только, что проку и нам, и нашим соотечественникам в Незалежной от этого пока мало.

Радует лишь одно: хуже, чем было, уже не будет. Хотя…

Теги:
Места: Украина
События: выборы
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