Зачем Зеленский Раду хотел распустить

Созданная в 2014 году под выборы в парламент партия «Народный фронт» объявила о выходе из парламентской коалиции, тем самым лишив избранного президента Украины Владимира Зеленского возможности досрочного роспуска Верховной Рады. О намерениях распустить Раду команда Зеленского осторожно заявляла накануне. Чем обернётся противостояние нового президента с парламентариями и когда этот балаган закончится – разбиралась «Русская Планета».

Почему Рада не хочет досрочных выборов?

Депутаты Верховной Рады очень не хотят распускаться. И немудрено: если верить опросам, уровень поддержки Рады населением составляет что-то около 4%. Большинство из тех, кто занимают сейчас депутатские кресла, в случае досрочных выборов не имеют практически никаких шансов вновь попасть в парламент. Поэтому они всеми силами стараются удержать власть как можно дольше.

Ключевая дата здесь – 27 мая. Поскольку следующие выборы в Парламент пройдут 27 ноября, то за полгода до этого, согласно Конституции Украины, Рада получает иммунитет к разгону президентом. Именно поэтому противники Зеленского всеми силами пытались сдвинуть дату его инаугурации на начало июня.

Инаугурацию в итоге назначили на понедельник, 20 мая. Пытаясь спасти коллег от внеочередного роспуска, партия «Народный фронт» и вышла из коалиции, чтобы получить положенные законом 30 дней на формирование нового союза. А там, глядишь, и до выборов нового парламента останется меньше, чем 6 месяцев, а значит, есть шанс досидеть в своих креслах до осени.

Зачем вообще распускать Раду?

Роспуск Рады для украинцев дело привычное. Проснулся рано с утра новый президент, глянул в окошко и подумал – чудный денёк, пойду-ка я Раду распущу. Рекордсменом можно назвать Виктора Ющенко – при нём страна впала в парламентский кризис такой силы, что Рада распускалась не единожды.

Именно с роспуска Рады начал свое правление и предыдущий президент страны, Петр Порошенко. И поводом для роспуска тоже стало отсутствие парламентской коалиции, которая распалась после выхода из неё партий. Тогда это были «Удар» Виталия Кличко и всеукраинское объединение «Свобода».

Тогда сформировать новую коалицию за месяц не удалось. И, проконсультировавшись согласно требованиям закона с руководителями фракций, 24 августа 2014 года Порошенко подписал указ о досрочном прекращении седьмого созыва парламента и назначил досрочные выборы на 26 октября того же года.

Что даст роспуск Рады Зеленскому?

С одной стороны, Зеленский спешит: сейчас у него высокие рейтинги, и его партия «Слуга народа» может получить немало мест в новом парламенте, а авторитет самого Зеленского поможет собрать под знамёна новой фракции большое число сторонников и получить в конечном итоге лояльный парламент – ибо с той Радой, что есть сейчас, Зеленский вряд ли сможет договориться.

С другой стороны, его партия слишком свежая, там много новичков, и к выборам она просто не готова, но в штабе Зеленского, видимо, всё же было принято решение пойти на риск. При этом сам Зеленский был крайне осторожен в высказываниях, напрямую разгоном Раде не угрожал, ограничившись заявлениями, что ему это было бы «выгодно», но он не будет «ломать закон».

Впрочем, повод распустить Раду Зеленский ещё может найти. Вариант - попробовать доказать, что коалиция на самом деле отсутствовала ещё с 18 февраля 2016 и была лишь формальностью – тем более, что некоторые парламентарии этого не особо-то и скрывали. Толковых юристов у Зеленского хватает.

Что ждёт Украину в ближайшие полгода?

Если Рада продолжит работу в нынешнем составе – Владимиру Зеленскому будет крайне трудно найти с ней общий язык. Это будет время крайне жёсткой борьбы за власть, причём меньше всего парламентариев будут волновать рейтинги и уровень поддержки народом. Никто не собирается решать главные проблемы, волнующие украинцев: катастрофическое падение уровня жизни, высокие тарифы на газ и горячую воду, война, в конце концов. Главное – вставить как можно больше палок в колёса нового президента. Полгода – достаточный срок, чтобы он где-нибудь, да споткнулся, и его рейтинг пополз бы вниз.

К грядущим парламентским выборам будут готовиться все: и партия Зеленского, и команда бывшего президента Петра Порошенко, и те, кто рассчитывает занять важное место в будущих возможных коалициях и тем самым хоть как-то удержаться у власти.

Вполне возможно, что будут созданы не только новые союзы, но и новые партии. А дальше начнётся опять-таки привычный для Украины процесс – перебежки людей из одного лагеря в другой.

Оппоненты Владимира Зеленского делают ставку на то, что к осени победная эйфория в рядах его команды пройдёт, а значит, он основательно подрастеряет количество сторонников перед парламентскими выборами.

Ясно одно: украинское общество, похоже, смертельно устало от всех этих игрищ, которые после Майдана стали совсем уж скверно пахнуть. Роспуск Рады мог бы помочь новому президенту перезапустить политическое пространство, очистить поле от очень многих надоедливых игроков. Если роспуск не удастся – для Украины следующие полгода можно смело назвать потерянными. Зато будет чем развлечься после окончания эпической саги «Игра Престолов». Запасайтесь попкорном, читайте новости. Впереди много интересного.